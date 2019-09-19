ВОЗ рассказала об опасности употребления диетических газировок

Москва, 19 сентября. Исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выявило увеличение риска смерти при чрезмерном употреблении диетических газированных напитков.

ВОЗ провела эксперимент, в котором приняли участие 500 тысяч добровольцев из разных уголков мира. Наибольшее внимание медики уделили любителям газировки.

Как выяснилось, люди, которые употребляют более двух стаканов диетических газировок, находятся в группе риска ранней смерти. Вода с подсластителями может загнать в могилу даже тех, кто ведет здоровый образ жизни. Ведущий специалист исследования, доктор Нейл Мерфи заявил, что наибольшую опасность газировка представляет для детей.

Согласно результатам исследования, любители газированных напитков с сахарозаменителем увеличивают на 25% шанс раньше уйти из жизни в течение ближайших шестнадцати лет. Шансы умереть от сердечно-сосудистой недостаточности увеличиваются более чем на 50%, отметил Planet Today. Кроме того, у любителей воды с шипучкой чаще диагностируются заболевания крови, органов пищеварения.

Пока ученые в области медицины не выяснили причину, приводящую в ранней смерти при употреблении диетических газировок. Не исключено, что это может быть связано с изменениями уровня глюкозы в организме.