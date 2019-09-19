Посол Украины призвал страны мира «мирно развалить» Россию

Киев, 19 сентября. Посол Украины в Сербии Александр Александрович опубликовал статью на украинском портале «Цензор.нет», в котором призвал страны мира развалить Россию.

По его словам, Москва якобы дестабилизирует как своих ближайших соседей, так и государства дальнего зарубежья, и единственный способ «успокоить» Россию — это развалить ее на части. Посол утверждает, что РФ проводила политику, направленную на экспансию, во все времена — и когда была Московским царством, и когда была империей, и когда стала Советским Союзом.

«После переформатирования российского пространства с образованием ряда новых независимых государств вышеуказанные проблемы если не исчезнут совсем, то значительно утихнут. Подобный «упадок» деструктивной роли РФ наблюдался в 1990-х годах после распада СССР», — пишет дипломат.

После развала страны, продолжает Александрович, ее ресурсы и инфраструктура перейдут к новым государствам, созданным на руинах России, а часть территорий оккупируют ее соседи — Финляндия, Польша, Китай, Япония, Грузия и Украина.

При этом Александрович подчеркнул, что не призывает к войне или экстремизму. Он утверждает, что развалить РФ можно «мирно» — при помощи санкций и политической изоляции, пишет «Газета.ру».

Отметим, что подобные выпады со стороны украинских политиков — не редкость. Ранее бывший глава СНБО Александр Турчинов назвал наличие у Москвы ядерного оружия единственной причиной, по которой Киев до сих пор не объявил войну своему соседу.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя слова украинского силовика, заявил, что если Украина не вернется «в колею» в ближайшее время, то «поезд украинской государственности окончательно зайдет в тупик».