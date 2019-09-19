Военные ЦВО переправили «Осу» через Томь в рамках учений «Центр»

Кемерово, 19 сентября. Российские военнослужащие форсировали реку Томь во время очередного этапа стратегических командно-штабных учений «Центр». Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа, генерал-майор Яков Резанцев, «изюминкой» маневров стала переправа подразделений ПВО, в частности, боевых машин «Оса».

По словам Резанцева, 41-я армия действует на трех полигонах Центрального военного округа в Кемеровской области, в Алтайском крае и Республике Тыва, а также Казахстане и Киргизии.

«Стратегические учения «Центр-2019» являются венцом подготовки воинских подразделений России в этом году. Одной из особенностей учений является то, что здесь оттачивается опыт, приобретенный военнослужащими в Сирии», – отметил командующий.

Журналистам продемонстрировали практические действия по форсированию водной преграды. Под огневым прикрытием артиллерии и танков произошла переправа через реку Томь. При этом представители СМИ находились в самой гуще событий, в непосредственной близости от действующих подразделений.

Воинские части отразили наступление превосходящих сил противника и перешли в контрнаступление, пояснил ход учений Резанцев. По его словам, особенностью маневров является то, что воинские части действуют на обширных территориях, где приходится форсировать множество водных преград. В том числе такие крупные реки, как Обь, Енисей, Ангара.

Форсирование Томи происходило на территорию, не относящуюся непосредственно к полигону «Юргинский». Войска действовали в малознакомой местности, что приближало учения к реальным боевым действиям.

Было представлено три вида возможных переправ – десантная, паромная и переправа танков под водой.

«Форсирование реки осуществляли подразделения ПВО, в частности на другой берег переправлялись боевые машины «Оса». Это представляется также изюминкой наших боевых действий», — рассказал генерал-майор.

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» проходят с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах «Тоцкий», «Донгуз», «Чебаркульский», «Юргинский», «Алейский» и полигонах войск ВКС России «Ашулук», «Сафакулево» на территории России. А также на полигонах стран ОДКБ и в Каспийском море.