Клинцевич назвал посочувствовавшую террористу «Би-би-си» орудием западных спецсужб

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что западное издание «Би-би-си» открыто поддерживает террористов и сочувствует им.

«Би-би-си» посвятила сюжет, полный сострадания и сочувствия застреленному месяц назад в центре Берлина боевику Шамиля Басаева (организация запрещена в РФ) Зелимхану Хангошвили. Бандглаваря незаконных вооруженных формирований, орудовавшего во второй чеченской кампании, показали в позитивных красках. «Бесстрашные, справедливые, честные» — такими эпитетами описали боевика, а упомянуть о преступлениях, которые он совершил, почему-то забыли.

«В последние дни у него было особо хорошее настроение. Я его никогда не видела в таком приподнятом настроении», — драматично заявляет героиня сюжета.

Другой герой рассказывает о том, что «прямо посреди дня был убит человек», и сравнивает это событие с «ударом молотка по голове». Третий говорит о том, что «это была казнь».

Во вторую чеченскую кампанию Хангошвили воевал на стороне боевиков против федеральных войск, позже в России он был объявлен в розыск как террорист. Он отличался радикальными взглядами — даже вставал на колени перед собственной матерью, чтобы она отпустила его убивать русских. Он не только был участником активных боевых действий, но и занимался вербовкой — под его командованием было привлечено порядка 60 боевиков.

Во время российско-грузинского конфликта в 2008 году Хангошвили собрал около 200 человек для того, чтобы они воевали на стороне Грузии.

Чеченец поддерживал организацию «Имарат Кавказ»1, которая в России признана террористической. После покушения в Грузии в 2015 году сторонник Шамиля Басаева бежал в Европу.

Хотя «Би-би-си» не отрицает, что Хангошвили в России был официально признан террористом, но усердно его выгораживает, выставляя чуть ли не мучеником.

Откровенно пропагандистский характер публикации заметили даже читатели «Би-би-си»

«Статья 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)», — написал пользователь Twitter с ником Фаталiстична маячня.

«bbc опустилась ниже плинтуса», — возмущается Владимир Александров.

«А в следующий раз мы расскажем, как русские Гитлера до самоубийства довели», — иронизирует Нерезидент.

«Неистово поддерживая террористический сброд по всему миру, даже не надейтесь, что в один прекрасный момент не прилетит вам», — предостерегает другой читатель.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей согласился с тем, что западные СМИ регулярно оправдывают террористов, причем именно тех, которые действуют на территории России и в республиках бывшего СССР.

«Би-би-си» — это инструмент западных спецслужб. Это никакая не тайна и не секрет. Так было, есть и будет. Если мы говорим о террористах, то и «Талибан»1 (организация запрещена в РФ), и «Аль-Каида»1 (также запрещена в РФ), и ИГИЛ1 (запрещена на территории России) — это производные западных спецслужб. И они до сих пор их контролируют. Этими террористами занимались и будут заниматься дальше, несмотря на это, что они подрывают дома и убивают людей. Многие из них уже интегрировались в ИГИЛовские структуры, причем по указанию тех специалистов, которые работают в США. Соверши этот террорист теракт у них — это плохой человек. А соверши он его у нас — он хороший. Это — политика американских спецслужб и «Би-би-си». Мы об этом открыто говорим: господа, когда-нибудь господь вас накажет за лицемерие и преступления», — подытожил Франц Клинцевич.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай, когда западная пресса, а также российские либеральные издания крайне активно выгораживают террористов. Например, «Новая газета» посвятила статью подобного толка истории с задержанием в Москве уроженца Дагестана Алибека Мирзеханова. Он был допрошен по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической») и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка в террористическую деятельность»). Следствие выяснило, что он перечислял денежные средства террористам. Однако «Новая» в своей публикации упорно называла его «блогером», которого «увлекала идея джихада». Кроме того, в его телефоне была видеозапись с инструкциями, как изготовить бомбу.

1 Организация запрещена на территории РФ.