Корнилов прокомментировал угрозы боевиков создать «народную республику» на западе Украины

Агрессивные националистические элементы на Украине являются серьезной проблемой, которая может привести к появлению, в частности, «Волынской народной республики». Об этом в разговоре с Федеральным агентством новостей рассказал известный политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«Не знаю, удастся ли «Айдару» создать «Волынскую народную республику», вы же понимаете, что нацбатальон и народ — вещи противоположные, — отметил он. — Но в принципе какую-нибудь антинародную республику подобные боевики где-то могут замутить. Вспомним вольницу 1917–1920 годов — какие только республики тогда ни создавали всевозможные петлюровцы, махновцы, галичане и прочие. Так что где-то могут и побузить».

По мнению собеседника ФАН, если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет мира в стране, он должен каким-то образом решить проблему наличия на территории, контролируемой Киевом, большого количества вооруженных людей.

«На самом деле, вооруженные до зубов боевики — это серьезная проблема и вызов власти Зеленского, — констатировал Корнилов. — Когда мы говорим о том, что он строит власть под себя либо же ему строят под него, то тут надо понимать, что, пока он не зачистит всех этих людей с оружием, проблемы ему обеспечены в любом случае — хоть на Волыни, хоть во Львове, хоть где угодно. Если он действительно будет двигаться к миру, то подобные айдаровцы, яроши и т. д., конечно же, будут устраивать всевозможные провокации в разных частях Украины».

Напомним, боевик батальона «Айдар» с позывным Берет в интервью одному из украинских СМИ заявил, что в случае, если «оттепель» в отношениях с Россией продолжится, он переждет ее за границей — в «Волынской народной республике».