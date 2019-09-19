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Бельгийский истребитель потерпел крушение во Франции

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Бельгийский истребитель потерпел крушение во Франции

Париж, 19 сентября. Истребитель F-16 бельгийских ВВС потерпел крушение в четверг на территории департамента Морбиан на северо-западе Франции. Об этом говорится в сообщении ВВС Бельгии в Twitter.

«Один из наших истребителей F-16 потерпел крушение возле города Лорьян во Франции. Пилоты катапультировались», — говорится в сообщении.

По данным газеты Ouest-France, один из пилотов после катапультирования зацепился парашютом и застрял на линии электропередачи, он получил травмы. Самолет участвовал в военных учениях, он поднялся с военной авиабазы Флоренн в Бельгии. Причина падения не называется.

Истребитель упал в поле недалеко от жилого дома, фасад дома получил повреждения. Очевидцы сообщили о столбе черного дыма на месте падения. На месте крушения работают пожарные и жандармы, участок падения самолета оцеплен.

В воскресенье в Колумбии потерпел крушение легкомоторный самолет. Происшествие произошло в колумбийском городе Попаян в окрестностях аэропорта имени Гильермо Леона Валенсии. На борту самолета находились девять человек, он упал на жилые дома в городском районе Хунин.

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