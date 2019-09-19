Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером» в международной политике

Каракас, 19 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американского лидера Дональда Трампа «новым Гитлером» в международной политике. Соответствующее заявление Мадуро сделал в ходе выступления по национальному телевидению, передает агентство EFE.

«Дональд Трамп считает себя хозяином мира, и это он демонстрирует своими действиями в международной политике, выступая как новый Гитлер», — сказал президент Венесуэлы.

По словам Мадуро, американский лидер ведет политику «расового и имперского превосходства» против населения Венесуэлы. Мадуро подчеркнул, что никто не может угрожать его стране, поэтому он останется главой республики, несмотря на обещания Трампа ввести санкции против Венесуэлы из-за «авторитарного режима».

«Дональд Трамп, вот наш ответ: проглотите ваши слова, полные ненависти и военных угроз», — заявил Мадуро.

Лидер Венесуэлы также отметил, что президент США «уйдет в историю», а венесуэльская революция останется навсегда. Кроме того, Мадуро заявил, что видит в словах Трампа угрозу своей жизни.

«Я знаю, как правильно и точно интерпретировать угрозу, которую высказал Трамп, и хочу заявить народу: Дональд Трамп сегодня выступил с угрозой смерти [в адрес] президента Боливарианской Республики Венесуэла», — сказал Мадуро.

Отметим, что 17 сентября, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, Трамп назвал неприемлемой сложившуюся в Венесуэле ситуацию и заявил, что положение в стране ухудшилось из-за неработающей социалистической системы. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что в южноамериканской стране необходимо «восстановить демократию». Также Трамп сказал, что Штаты «готовы предпринять дальнейшие меры, если правительство Венесуэлы будет упорно продолжать следовать по пути установления авторитарного правления».

Напомним, в начале 2019 года в Венесуэле прошли протестные акции оппозиции, выступающей против законного президента Мадуро. После этого спикер парламента страны Хуан Гуайдо неправомерно объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США и другие западные страны выступили в поддержку Гуайдо. Многие государства, в том числе Россия, Китай и Турция, поддержали Мадуро как единственного легитимного президента. Кроме того, Москва назвала произошедшее в Венесуэле квазипереворотом и заявила о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

Отметим, что в попытках сменить власть в Венесуэле Запад неоднократно использовал СМИ, распространяющие ложные новости. Например, иностранные медиа опубликовали вброс о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика. Также западные СМИ распространили фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы была направлена в Каракас. Позднее эти недостоверные сообщения были опровергнуты Россией, Венесуэлой, а также самими изданиями, которые публиковали фейковую информацию.