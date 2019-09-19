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Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером» в международной политике

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Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером» в международной политике

Каракас, 19 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американского лидера Дональда Трампа «новым Гитлером» в международной политике. Соответствующее заявление Мадуро сделал в ходе выступления по национальному телевидению, передает агентство EFE.

«Дональд Трамп считает себя хозяином мира, и это он демонстрирует своими действиями в международной политике, выступая как новый Гитлер», — сказал президент Венесуэлы.

По словам Мадуро, американский лидер ведет политику «расового и имперского превосходства» против населения Венесуэлы. Мадуро подчеркнул, что никто не может угрожать его стране, поэтому он останется главой республики, несмотря на обещания Трампа ввести санкции против Венесуэлы из-за «авторитарного режима».

«Дональд Трамп, вот наш ответ: проглотите ваши слова, полные ненависти и военных угроз», — заявил Мадуро.

Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером» в международной политике

Лидер Венесуэлы также отметил, что президент США «уйдет в историю», а венесуэльская революция останется навсегда. Кроме того, Мадуро заявил, что видит в словах Трампа угрозу своей жизни.

«Я знаю, как правильно и точно интерпретировать угрозу, которую высказал Трамп, и хочу заявить народу: Дональд Трамп сегодня выступил с угрозой смерти [в адрес] президента Боливарианской Республики Венесуэла», — сказал Мадуро.

Отметим, что 17 сентября, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, Трамп назвал неприемлемой сложившуюся в Венесуэле ситуацию и заявил, что положение в стране ухудшилось из-за неработающей социалистической системы. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что в южноамериканской стране необходимо «восстановить демократию». Также Трамп сказал, что Штаты «готовы предпринять дальнейшие меры, если правительство Венесуэлы будет упорно продолжать следовать по пути установления авторитарного правления».

Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером» в международной политике

Напомним, в начале 2019 года в Венесуэле прошли протестные акции оппозиции, выступающей против законного президента Мадуро. После этого спикер парламента страны Хуан Гуайдо неправомерно объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США и другие западные страны выступили в поддержку Гуайдо. Многие государства, в том числе Россия, Китай и Турция, поддержали Мадуро как единственного легитимного президента. Кроме того, Москва назвала произошедшее в Венесуэле квазипереворотом и заявила о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

Отметим, что в попытках сменить власть в Венесуэле Запад неоднократно использовал СМИ, распространяющие ложные новости. Например, иностранные медиа опубликовали вброс о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика. Также западные СМИ распространили фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы была направлена в Каракас. Позднее эти недостоверные сообщения были опровергнуты Россией, Венесуэлой, а также самими изданиями, которые публиковали фейковую информацию.

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Источник: EFE
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