Мураховский назвал катастрофическим провалом работу ЗРК Patriot в Саудовской Аравии

Военный эксперт Виктор Мураховский считает грандиозным провалом невозможность комплексов Patriot отразить атаку на Saudi Aramco.

Ранее высокопоставленный источник ТАСС в Минобороны РФ сообщил, что комплексы американские комплексы ПВО не смогли отразить атаку беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Представитель МО подчеркнул, что северную границу Саудовской Аравии в настоящее время прикрывают 88 пусковых установок комплексов Patriot, 36 из которых выполнены в модификации PAC-2 и еще 52 — это более свежие PAC-3. При этом в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии стоят три эсминца ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis и имеющие на вооружении 100 ракет модификации SM-2.

«Возникает вопрос, как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет? Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам — у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами», — сказали в оборонном ведомстве.

Источник также добавил, что американские системы попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке.

С ним согласился военный аналитик, полковник запаса и главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что теоретически в характеристиках Patriot заявлена возможность работы по такого рода целям, как дроны и крылатые ракеты».

«Надо также понимать, что Patriot там не единственный комплекс. Там также стоят зенитные артиллерийские установки Skyguard-Sparrow, усовершенствованные войсковые зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk. И это все завязано в единую автоматизированную систему ПВО. РЛС есть отдельные, которые в этой системе ПВО должны выдавать целеуказания и своевременно обнаруживать цели. Их там 17 штук и своим радиолокационным полем, они должны перекрывать все направления, включая и те, откуда наносился удар», — говорит военный аналитик.

При этом собеседник ФАН подчеркнул, что противовоздушные силы Саудовской Аравии даже не пытались обстрелять летящие к нефтяным объектам Saudi Aramco ударные дроны и крылатые ракеты. По словам Виктора Мураховского, «это говорит о том, что они (цели) скорее всего даже не были обнаружены».

«Но почему? Саудиты могли курить кальян, могли уехать ночевать домой — это для них вполне обыденное дело. И этот катастрофический провал в очередной раз подтвердил ту истину, которую я давным-давно всем журналистам говорю — военный бюджет страны напрямую не транслируется в эффективность вооруженных сил. Имея третий по размеру в мире военный бюджет, саудовцы и до этого в борьбе с хуситами показали свою нижайшую боеспособность», — добавил эксперт.

При этом на вопрос — станет ли Эр-Рияд, после провала работы американских комплексов ЗРК, закупать российские зенитные ракетные системы вроде С-300 «Фаворит» или С-400 «Триумф», эксперт ответил отрицательно.

«Во время визита наследного принца в Россию было много разговоров, но все это ни к чему не привело. Надо понимать, что Эр-Рияд очень тесно завязан на военно-промышленный комплекс США и некоторых западных стран. Достаточно сказать, что Трамп за одну свою поездку нарисовал им контракт на 10 с лишним миллиардов долларов. Кто ж им разрешит? Ну и в политическом отношении Эр-Рияд тоже очень тесно привязан к США, ну просто неразрывные партнеры», — заключил Мураховский.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео ранее также комментировал провал американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые не смогли отразить атаку крылатыми ракетами и дронами на нефтяные заводы в Саудовской Аравии. По его словам, «даже лучшие средства ПВО иногда терпят неудачу».