Лавров призвал объективно расследовать атаки на объекты Saudi Aramco

Москва, 19 сентября. Москва надеется на объективное расследование атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру Saudi Aramco в Саудовской Аравии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ надеется, что инцидент сподвигнет зарубежных коллег на внимательный подход к концепции РФ по Персидскому заливу.

«Важно, чтобы это действительно был объективный процесс, потому что обвинения, которые не подкреплены фактами, делу не помогают, а только нагнетают напряженность в этом регионе, где и так уже слишком все конфронтационно», — заявил Лавров.

Серьезные пожары произошли на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии в субботу из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. По некоторым данным, дроны могли быть запущены повстанческими организациями из Йемена, которые неоднократно нападали на промышленные объекты в Саудовской Аравии. Однако США обвинили Иран в причастности к атакам.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя эффективность систем ПВО Саудовской Аравии при отражении нападения на нефтяные объекты, отметил, что саудовская система ПВО оказалась бессильна против беспилотников, которые атаковали объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco. По словам Помпео, подобные системы работают с «переменным успехом», пишет «Газета.ру».