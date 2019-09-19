Гаджиев прокомментировал победу «Локомотива» над «Байером» в Лиге чемпионов

Москва, 19 сентября. Бывший главный тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал победу «Локомотива» над «Байером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.

«Я бы не стал говорить, что меня удивила игра «Локомотива». Скорее следует говорить, что неожиданной оказалась расстановка сил в этом матче. Мы знаем, что любая команда играет так, как ей позволяет делать это соперник. На мой взгляд, победа над «Байером» была достигнута в немалой степени решениями тренерского штаба «Локомотива». Юрий Павлович (Юрий Семин, главный тренер «Локомотива» — Прим. ФАН) сумел найти решение в отсутствии братьев Миранчуков. Вперед был выдвинут Крыховяк, который действовал гораздо активнее в атаке, чем в других матчах. И дело не только в забитом мяче», — считает специалист.

По его мнению, Семин — один из самых прогрессивных тренеров в российском футболе.