Гаджиев прокомментировал победу «Локомотива» над «Байером» в Лиге чемпионов

Москва, 19 сентября. Бывший главный тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал победу «Локомотива» над «Байером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.
«Я бы не стал говорить, что меня удивила игра «Локомотива». Скорее следует говорить, что неожиданной оказалась расстановка сил в этом матче. Мы знаем, что любая команда играет так, как ей позволяет делать это соперник. На мой взгляд, победа над «Байером» была достигнута в немалой степени решениями тренерского штаба «Локомотива». Юрий Павлович (Юрий Семин, главный тренер «Локомотива» — Прим. ФАН) сумел найти решение в отсутствии братьев Миранчуков. Вперед был выдвинут Крыховяк, который действовал гораздо активнее в атаке, чем в других матчах. И дело не только в забитом мяче», — считает специалист.
По его мнению, Семин — один из самых прогрессивных тренеров в российском футболе.
«Мы все знаем, какой тренер и какой человек Юрий Павлович. Но иногда я слышу от журналистов, что он старомодный тренер. В свои 72 года он не перестает совершенствоваться, следит за развитием современного футбола и постоянно находится в поиске. Никто на самом деле не знает о футболе всего, поэтому очень важно не прекращать совершенствоваться. Поэтому я считаю, что Семин не старомодный, а наоборот — модный тренер», — заявил Гаджиев.