В детском саду Челябинска объяснили появление меню с солью вместо ужина

Челябинск, 19 сентября. Руководство детского сада №293 в Челябинске прокомментировало появление в соцсетях фотографии меню, в котором детям на ужин предлагали только шесть граммов соли.

18 сентября в Сети появилась фотография меню из детского сада №293. На снимке можно увидеть, что в графах «завтрак», «обед» и «полдник» указаны обычные блюда. Однако в графе «ужин» значится только одна строчка — «соль, 6 граммов».

По словам представителя дошкольного учреждения, 18 сентября в детском саду не было ужина из-за отключения электричества, а появление в меню соли является ошибкой.

«Работники детского сада предупредили заранее родителей воспитанников, и детей забирали раньше. В таких случаях можно не указывать, что было на ужин, оставлять пустой строку меню, но программа, которая составляет меню, автоматически выдала «соль», — пояснили в детском саду.

Представитель учреждения также добавила, что в течение дня дети полноценно питались нормальной пищей. По ее словам, они ели кашу, батон с маслом, овощной суп, гуляш со свининой, а также пили кофе и соки.

Напомним, 9 сентября в одном из помещений детского сада №38 в Чите обрушился потолок. В результате инцидента никто не пострадал. На время ремонта детям предоставили другое помещение.