Дюков объяснил, чем обусловлены ошибки арбитров РПЛ

Москва, 19 сентября. Руководитель Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил ошибки судей Российской премьер-лиги (РПЛ) на старте нового сезона попытками изменить стиль игры, сделав ее более динамичной.

Заседание исполкома РФС прошло в четверг в российской столице. Ранее в текущем месяце некоторые клубы РПЛ на общем собрании выразили открытое недовольство работой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Дюков обратил внимание журналистов на то, что ранее прошел учебно-методический сбор ДСИ во время матчей сборных, в ходе которого обсуждались с арбитрами их ошибки.

«Были на то объективные причины, поскольку мы пытаемся изменить стиль нашего футбола, сделать его более интенсивным и динамичным, очень многое зависит в этом плане от судей», — отметил он.

Дюков указал на то, что РФС предпринял попытку повысить уровень допустимости контактной борьбы на поле, чтобы судьи больше позволяли футболистам играть, однако, по его словам, каждый рефери рассматривал отдельно взятый эпизод по-своему.

Он также добавил, что РФС расширил перечень арбитров для улучшения качества работы, в скором времени его ратифицируют. В этот список, по его словам, входят 24 судьи.