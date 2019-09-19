Минпросвещения РФ дополнительно выпустит 116 новых линеек учебников

Москва, 19 сентября. Министерство просвещения России дополнит список учебников из обязательной школьной программы 116 новыми линейками. Новые пособия будут затрагивать все уровни образования.

Так, например, предметы из начального общего образования получат дополнительно 30 линеек учебников. Из основного общего образования — 44 линейки. Из среднего общего образования — 42 линейки.

Суммарно речь идет о 363 новых учебниках, более 300 из которых относятся к обязательной части образовательной программы. Таким образом, общее количество учебников, которые теперь будет содержать федеральный перечень, увеличится до 1728.

Ранее Роспотребнадзор назвал оптимальный вес рюкзака с учебниками для школьников младших классов. Он не должен превышать 2,2 кг. Ежедневный комплект учебников и письменных принадлежностей для учащихся первого и второго класса не должен превышать 1,5 килограмма, а вес ранца без учебников — не более 700 грамм.