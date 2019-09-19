Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Минпросвещения РФ дополнительно выпустит 116 новых линеек учебников

54
0 Оставить комментарий

Минпросвещения РФ дополнительно выпустит 116 новых линеек учебников

Москва, 19 сентября. Министерство просвещения России дополнит список учебников из обязательной школьной программы 116 новыми линейками. Новые пособия будут затрагивать все уровни образования.

Так, например, предметы из начального общего образования получат дополнительно 30 линеек учебников. Из основного общего образования — 44 линейки. Из среднего общего образования — 42 линейки.

Суммарно речь идет о 363 новых учебниках, более 300 из которых относятся к обязательной части образовательной программы. Таким образом, общее количество учебников, которые теперь будет содержать федеральный перечень, увеличится до 1728.

Ранее Роспотребнадзор назвал оптимальный вес рюкзака с учебниками для школьников младших классов. Он не должен превышать 2,2 кг. Ежедневный комплект учебников и письменных принадлежностей для учащихся первого и второго класса не должен превышать 1,5 килограмма, а вес ранца без учебников — не более 700 грамм.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров