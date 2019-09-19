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AZUR air отреагировала на снятие летевшего в Сургут пьяного пилота

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AZUR air отреагировала на снятие летевшего в Сургут пьяного пилота

Москва, 19 сентября. Представители авиакомпании AZUR air прокомментировали снятие с рейса задержанного полицией пьяного пилота, который летел из Тюмени в Сургут как пассажир.

Ранее стало известно, что после выполненного рейса командир воздушного судна Александр Слободчиков отдыхал в Тюмени и употреблял горячительные напитки. Неожиданно ему назначили рейс в выходной день, и мужчина решил выйти на работу, несмотря на свое состояние.

Пресс-служба авиакомпании AZUR air прокомментировала Федеральному агентству новостей ситуации с их пилотом, которого сняли с рейса. По информации пресс-службы авиакомпании, пилот был пассажиром рейса другой авиакомпании. Слободчиков, выполнив 2 сентября рейс Бургас — Тюмень, должен был выполнить рейс 4 сентября из Сургута в Анталью.

«Из Тюмени в Сургут Слободчиков А.В. 2 сентября вылетал пассажиром на рейсе сторонней авиакомпании, где и произошло его снятие с рейса. В этот же день, после получения информации о данном инциденте, авиакомпания AZUR air отстранила этого сотрудника от выполнения запланированной программы полетов и вызвала в Москву для разбирательства», — заявили в авиакомпании.

Отмечается, что AZUR air ведет служебное расследование. В комментарии подчеркивается, что «независимо от профессии, пассажиры, совершающие правонарушения, несут за это ответственность согласно законодательству РФ».

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