Бывшего главу департамента Минкультуры РФ задержали по делу о мошенничестве

Москва, 19 сентября. Бывшего главу департамента охраны культурного наследия министерства культуры России Владимира Цветнова задержали по делу о крупном мошенничестве, об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В данный момент суд рассматривает ходатайство следственных органов об аресте Владимира Цветнова», — сообщила Царева в комментарии РИА Новости.

По предварительным данным, Цветнову грозит до десяти лет колонии. Дело заведено по статье о крупном мошенничестве, однако детали дела не разглашаются. Также по делу о мошенничестве задержали действующего замглавы департамента охраны культурного наследия Павла Мосолова. Басманный суд в четверг рассмотрит ходатайство об аресте бизнесменов Сергея Семикова и Татьяны Магдеевой.

Фигуранты дела подозреваются в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму около 20 млн рублей. Дело в отношении замглавы департамента Минкультуры РФ связано с хищениями средств, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря.

«Хищения бюджетных средств связано с реконструкцией Соловецкого монастыря в период с 2011 года по 2016 год», — сообщил адвокат в комментарии ТАСС.

Следственный комитет попросил суд арестовать фигурантов дела. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Цветнова до 12 ноября текущего года.