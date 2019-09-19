Эксперт объяснил позицию Москвы на переговорах по газу

Россия на трехсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут исполнены новые требования Евросоюза, сообщил министр энергетики России Александр Новак. Позиция России по транзиту газа через Украину, несмотря на всю гибкость и открытость, сохраняет выгодную для себя ориентацию, считает Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

«Наша позиция заключается в том, что, если европейское законодательство к 1 января 2020 года действительно будет имплементировано в украинское законодательство, мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством», — сказал Новак.

Министр пояснил, что Россия готова с 1 января 2020 года «бронировать мощности».

«Однако хочу сказать, что мы обозначили в рамках консультаций и те риски, которые российская сторона видит с точки зрения сроков принятия соответствующих законов, нормативных актов, сертификаций оператора, поскольку сертификации должен делать независимый европейский сертифицирующий орган. И здесь, конечно, никаких гарантий нет, что это будет сделано своевременно к 1 января 2020 года», — добавил он.

По итогам переговоров Новак сообщил, что Киев взял в работу российские предложения по поставкам газа.

Эти переговоры по газу ведутся под давлением Европейского союза и США, говорит Колташов. Как он отмечает, Россия стремится уменьшить это давление.

«С одной стороны, Россия может уступить и гарантировать транзит на определенное время, заключив соглашение, которое бы удовлетворяло обе стороны, определив сроки. Однако нужно сделать так, чтобы вопрос снова был обсужден, и российская сторона могла изменить результаты этой сделки, заключив соглашение на более выгодных для России условиях. Тем более нет никаких гарантий, что Москва навечно сохранит транзит газа через Украину», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Этот транзит политически очень сложен для России, подчеркивает экономист. Он полагает, что «Газпрому» не выгодно поставлять газ с большим количеством транзитеров. Газовый концерн вполне может перенести основной транзит газа в Европу на «Северный поток — 2», указывает экономист.

«Позиция Москвы достаточно гибкая, открытая, но в то же время сохраняющая ориентацию на выгодную для России стратегию поставок», — сказал эксперт.

Впрочем, Москве не нужны «эти бесконечные транзиты через Украину», утверждает Колташов. По его мнению, российская сторона должна находиться в режиме постоянного ожидания изменений.

«Той относительной стабильности, которая была до Майдана, уже не будет. США и ЕС хотят, чтобы мы оплачивали украинскую экономическую политику и антироссийскую позицию транзитом газа», — добавил собеседник ФАН.

Ранее вице-президент ЕК Марош Шефчович провел двусторонние переговоры с представителями Киева в лице министра энергетики Алексея Оржеля и с российской делегацией во главе с министром энергетики Александром Новаком. В переговорах также участвовали главы «Нафтогаза» и «Газпрома» Андрей Коболев и Алексей Миллер.

После переговоров Новак заявил журналистам, что Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной и Европейской комиссией по газу. Оржель в свою очередь отказался от комментариев и призвал дождаться результатов трехсторонних консультаций.

Напомним, срок действующего контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Стороны проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения срока контракта. Министр энергетики Украины заявил, что Киев готов поддержать позицию ЕК о бронировании «Газпромом» транзита примерно на 10 лет при объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.