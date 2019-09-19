Аваков готов взять на поруки «минера», грозившегося взорвать мост в Киеве

Киев, 19 сентября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки мужчину, который грозился взорвать мост в Киеве. На своей странице в Facebook чиновник написал, что обратится в суд с соответствующим ходатайством.

Аваков сообщил, что «минером» является бывший старший сержант Алексей Белько. По словам главы МВД Украины, мужчина угрожал взорвать мост под действием наркотиков. Аваков заявил, «каждый должен нести ответственность» за свои поступки, но добавил, что выслушал задержанного и «понял его историю».

«Хочу, чтоб появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и «жить нормальной жизнью» — как он говорит. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново», — написал Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Он добавил, что ходатайство будет подано от его имени, от имени командира спецподразделения КОРД, а также сотрудников правоохранительных органов, которые проводили задержание «минера».

Ранее в Киеве был задержан мужчина, угрожавший взорвать метромост через реку Днепр в украинской столице. Он вышел на мост и достал предмет, похожий на взрывное устройство. Сотрудники полиции задержали его. Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, взрывчатки ни на мужчине, ни в его автомобиле не было.