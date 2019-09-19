Москва, 19 сентября. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик оценил состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, когда пациент с опухолью центральной нервной системы после комы приходит в себя — это добрый знак.

Онколог рассказал о состоянии Заворотнюк. Как пишет «Вечерняя Москва», специалист уточнил, что «им можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил». Ранее средства массовой информации сообщили, что Заворотнюк вышла из комы после отека мозга.

Напомним, у актрисы диагностировали глиобластому. Она проходила лечение в Польше, но оно не дало никаких положительных результатов. По последним данным, Заворотнюк уже не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Родственников тяжело больной артистки Анастасии Заворотнюк обвинили в хайпе и попытках устроить шоу из ее болезни. Об этом заявили пользователи соцсетей.

«Отвратительно! Умерла — не умерла. Устроили очередное шоу. Креста на вас нет, православные!», «Это часть шоу и способ хайпануть. Родственники деньги получают с этой ее последней гастроли», «Жанна Фриске. Часть вторая. Круговая порука лицедеев», — такие комментарии оставляют юзеры в соцсетях.

Один из участников обсуждения высказал мнение, что «транслировать на всю страну (информацию) о ее состоянии в подробностях — это какой-то изощренный садизм».

Один из участников обсуждения высказал мнение, что «транслировать на всю страну (информацию) о ее состоянии в подробностях — это какой-то изощренный садизм».

Некоторые пользователи были настроены агрессивно и высказали мнение, что состояние Заворотнюк — «это карма», которая постигла ее, по их мнению, из-за использования стволовых клеток, которые получают из «убитых нерожденных детей». Sergey S, в частности, заметил, что «играться со стволовыми клетками — это не шутки».

Известный юрист Тимур Маршани озвучил диагноз и местонахождение российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которой СМИ приписывают онкологическое заболевание последней стадии.