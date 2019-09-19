Беглов возглавит делегацию Северной столицы на «Петербургских встречах в Таллине»

Таллин, 19 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов возглавит официальную делегацию Северной столицы на традиционных «Петербургских встречах в Таллине», которые пройдут с 26 по 28 сентября. Об этом сообщил вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев.

По его словам, в рамках «Петербургских встреч в Таллине» состоится ряд встреч, в ходе которых будут обсуждаться вопросы здравоохранения, образования, культуры, а также защиты окружающей среды.

«По традиции важной частью встреч Санкт-Петербурга и Таллинна станут культурные мероприятия. В эти дни в Таллине выступят легенда джаза Давид Голощекин, «Терем Квартет» и другие известные деятели культуры из Петербурга» — добавил Белобровцев.

27 сентября делегация из Петербурга во главе с Александром Бегловым встретится с мэром Таллина Михаилом Кылвартом. Участники встречи обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества. Кроме того, в рамках мероприятий состоится презентация сборника «Санкт-Петербург – Таллин», в котором собраны статьи и эссе о культурных и исторических связях Таллина и Петербурга.

В этот же день мэр Таллина и губернатор Петербурга примут участие в торжественной церемонии открытия детской игровой площадки в парке Паэ.

Стоит отметить, что «Петербургские встречи в Таллине» ежегодно проходят с 1999 года. Толчком для проведения культурных встреч стало подписание протокола о сотрудничестве, согласно которому мероприятия проводятся попеременно в двух городах. В 2018 году гостей принимал Санкт-Петербург. Эстонскую делегацию возглавлял бывший мэр Таллина Таави Аас.