Олафа из «Холодного сердца» рассмешил вопрос про поедание детей

Анахайм, 19 сентября. Американский актер театра и кино Джош Гад, известный по фильму «Красавица и чудовище» и озвучке снеговика Олафа в мультфильме «Холодное сердце», рассказал, что ему нравится больше — есть детей или смешить их. Каверзный вопрос артисту задали на полях конвента D23 Expo.

Одной из последних работ Гада стала роль в фильме «Маленькие чудовища», в котором события разворачиваются в мире, зараженном зомби-вирусом. Артист предстанет на экране в виде звезды детского телешоу, который оказывается на деле настоящим трусом.

Персонаж Гада встречает детей в летнем лагере «Долина удовольствий», куда привезла юных подопечных учительница начальных классов. Судя по показанным в трейлере кадрам, в какой-то момент герой выхватывает ребенка из толпы обратившихся и откусывает от него кусочек, передает телеканал «360».

В интервью на специальном мероприятии Disney Гаду задали весьма необычный вопрос, вызванный сюжетом фильма. Иван Кудрявцев спросил, что актер больше предпочитает — смешить детей или есть их. Вопрос артиста рассмешил.

«Мне нравится и то, и другое. Мне одинаково весело, хотя по разным причинам. Но, говоря откровенно, я предпочитаю детей смешить, а не есть их», — сказал он, смеясь.

Отметим, что фильм «Маленькие чудовища» производства Великобритании, Австралии и США выйдет на большие экраны в России 10 октября. Главную роль в нем исполнит Лупита Нионго, известная по оскароносному фильму «12 лет рабства».

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