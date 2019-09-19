Эксперт назвал проекты РФ в Египте частью стратегии по выходу на рынки Африки

Москва, 19 сентября. Мегапроекты в Египте станут только частью стратегии России по активному выходу на африканские рынки. Об этом рассказал журналистам глава Российско-египетского делового совета Михаил Орлов.

Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов во время встречи с делегацией комитета по международным делам парламента Египта заявил об активизации сотрудничества. Так, законодатели двух государств способствуют выработке единых позиций по линии отраслевых министерств и инстанций при реализации российских мегапроектов в этой стране. Соответствующих предложений два — возведение атомной электростанции (АЭС) эд-Дабаа в 130 километрах к северо-западу от египетской столицы, а также промышленной зоны РФ на востоке Порт-Саида.

По словам Орлова, что касается АЭС, это проект «Росатома» и правительства Египта, который в настоящее время активно реализуется. Он отметила, что данная идея в стадии реализации напоминает многослойный пирог.

«Основные двусторонние договоренности уже заключены, в апреле была определена строительная площадка. И теперь выстраиваются сложные структуры подрядчиков, субподрядчиков и ответственных исполнителей», — передает слова эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По мнению специалиста, теме строительства промышленной зоны РФ уделяется очень много внимания. При этом он указал, что это важный проект, но взаимодействовать с Египтом можно в различных сферах без промзоны.