Стало известно, сколько Кокорин потратил на ужин по случаю освобождения из колонии

Москва, 19 сентября. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин с шиком отпраздновал свое освобождение в столичном ресторане «Шеф». Футболист вместе с семьей и друзьями потратил на ужин почти 74 тысячи рублей.

Кокорин вместе со своей возлюбленной Дарьей Валитовой и друзьями — семьей клипмейкера Павла Худякова — отправились в ресторан на Кутузовском проспекте. Для вечернего пиршества по случаю освобождения 28-летний Кокорин выбрал закрытый Vip-зал заведения.

Компания, состоящая из десяти человек, с размахом посидела в московском ресторане. Друзья заказали овощную нарезку, салаты, спагетти, мясо, суши. На шикарный ужин компания потратила 73 650 рублей, однако заплатила только 59 тысяч. Сэкономить удалось благодаря двадцатипроцентной скидке, сообщила «Газета.ру».

На следующее утро Кокорин отправился в гостиницу «Украина», где прошла его первая съемка. Футболист дал интервью, а затем отправился на шопинг в сопровождении Валитовой. Пара прогулялась по Столешникову переулку, заглянув в бутик Louis Vuitton. На входе к паре подошла девочка-попрашайка, но денег профессиональный спортсмен ей не дал, отметил Telegram-канал Mash.

В октябре прошлого года Александр Кокорин и его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили в Москве две драки. Их отправили в колонию на 17 и 18 месяцев, напомнил «Царьград». Братьев Кокориных и Мамаева выпустили на днях по УДО.