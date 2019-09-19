Михайлов день 2019: когда отмечают, молитва о защите, что можно и чего нельзя в праздник

День памяти святого архангела Михаила — одного из самых почитаемых в христианстве ангелов божьих — православные отмечают 19 сентября и 21 ноября, а католики — 29 сентября. Сегодняшний Михайлов день празднуется в честь чуда, совершенного архистратигом (Михаил является главой святого воинства ангелов и архангелов) в Хонех. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Кто такой архангел Михаил

Архангел Михаил, который считается покровителем рода человеческого, упоминается в Библии несколько раз. Согласно церковному преданию, в начале времен Бог сотворил много ангелов и установил среди них иерархию, при которой нижние чины подчиняются высшим. Во главу он поставил Люцифера, но тот возгордился, перестал исполнять повеления Бога и стал подстрекать других ангелов к бунту. И тогда один из верных Богу ангелов, громко провозгласив: «Кто как Бог?» или «Кто равен Богу?» (на древнееврейском языке звучит как «Ми ка Эл?»), собрав вокруг себя других сохранивших верность Господу ангелов, вступил в сражение с Люцифером и низверг его вместе с остальными падшими ангелами, ставшими впоследствии бесами и демонами.

Именно поэтому архангела Михаила часто изображают попирающим дьявола с орудием в руках. Он был провозглашен архистратигом и возглавил святое ангельское воинство. Архангела Михаила почитают как заступника верующих, а потому Михайлов день — это важный для церкви праздник.

Кроме того, Михаила почитают как защитника душ умерших. Ему, победителю злых духов, молятся и об исцелении от недугов, потому что нечисть в христианстве считалась главным источником болезней.

Чудо архангела Михаила в Хонех

С архангелом Михаилом связано немало чудесных событий. То, в честь которого празднуется сегодняшний Михайлов день, произошло в городе Колоссы во Фригии. Там был построен храм, посвященный архангелу Михаилу. Его возвел местный житель в благодарность за исцеление дочери водами целебного источника, располагавшегося на том месте.

В этом храме в течение 60 лет служил пономарем Архипп Херотопский, который прославился своей добродетельной христианской жизнью. Но ненавидящие его язычники однажды решили уничтожить храм и убить Архиппа. Для этого они соединили в один поток две горные реки и направили его на храм. Архипп принялся истово молиться архангелу Михаилу о спасении и тот явился возле храма, ударил жезлом по горе, в ней появилась расселина, куда сгинул поток воды. Храм был спасен от уничтожения, а город, в котором архангел Михаил совершил это чудо, стал называться Хоны, что переводится как «расселина» или «отверстие».

Что можно и чего нельзя в Михайлов день

Верующие начинают сегодняшний день с посещения церкви. А после не перестают молиться архангелу Михаилу о защите от врагов, спасении от греха, борьбе с ересью, наставлении на путь истинный.

Вот одна из таких молитв: «О, Великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу твоему (имя), избави мя от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, раба твоего (имя), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Кроме того, на Руси в первый Михайлов день проводили мирские братчины, на которых решались соседские и семейные споры, а после этого организовывали застолье, на которое каждый из участников приносил угощение. За таким столом было принято мириться и брататься. А потом сегодня, 19 сентября, нужно просить прощения и мириться с обидчиками. Оставшуюся после застолья еду раздавали малоимущим.

У наших предков в этот день не разрешалось работать. Считалось, что если кто-то нарушит этот запрет, то на него навалится столько дел, что выполнить все он не сможет. А еще было поверье, что Михайлово чудо — это самый подходящий момент, чтобы выведать честные ответы на любые вопросы, потому что в этот день люди опасались врать.