Соединенным Штатам, делая заявления о возможности нанесения удара по территории России, не стоит испытывать судьбу. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

План удара

Пентагон располагает планом, который позволяет преодолеть систему противовоздушной обороны России в Калининграде. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Как он отметил, Соединенные Штаты готовы своевременно ответить на возможную «российскую агрессию» на территории Европы.

«Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», — добавил военный.

Харригян не стал раскрывать детали плана, который был разработан Пентагоном. По информации СМИ, в случае полномасштабной войны осуществляется всестороннее наступление, которое включает в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса и атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Высокопоставленные военные и политики Запада постоянно заявляют о «российской угрозе». При этом Москва постоянно отмечает, что Российская Федерация никогда не будет ни на кого нападать.

Не испытывайте судьбу

Депутат Юрий Швыткин предостерег США от нанесения удара по Калининграду, назвав крайне глупым заявление Джеффри Ли Харригян. Агрессивная риторика Соединенных Штатов продолжается, несмотря на мирный настрой по отношению к России со стороны президента США Дональда Трампа. Он ранее выражал желание установить конструктивный диалог с Москвой. Это говорит о внутриполитической борьбе внутри США, считает депутат.

«Калининград — это особый район, он надежно защищен. В том числе соответствующими комплексами С-400. Если США хотят испытать судьбу, то после того, как у них появится такое желание, они больше не смогут этого сделать. Данное заявление еще раз подчеркивает необходимость повышения оборонного потенциала нашей страны, уровня боевой подготовки и, конечно же, необходимость проведения учений вблизи наших западных границ. Эту важность и актуальность подчеркнули российско-белорусские учения, скоро будут проходить учения ОДКБ», — пояснил Юрий Швыткин.

Политик заметил, что подобные заявления со стороны американцев не смогут помочь в выстраивании конструктивных взаимоотношений между двумя государствами. При этом, уверен Швыткин, у России и США достаточно много общих точек соприкосновения в борьбе с внешними угрозами.

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