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Глава Пентагона похвалил министра обороны Украины

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Глава Пентагона похвалил министра обороны Украины

Вашингтон, 19 сентября. Глава Пентагона Марк Эспер в рамках телефонного разговора похвалил министра обороны Украины Андрея Загороднюка за реформы и борьбу с коррупцией. Соответствующее сообщение появилось в официальном микроблоге в Twitter пресс-службы американского посольства.

«Министр обороны США: имел продуктивный телефонный разговор с министром обороны Загороднюком. Его видение министерства обороны и приверженность к реформам в сфере обороны и борьбы с коррупцией вселяет оптимизм», — отмечается в сообщении.

Ранее глава министерства обороны Украины Загороднюк пообещал реформировать ведомство и привести его к стандартам НАТО. Он также указал на то, что необходимо заниматься вопросами борьбы с коррупцией в армии.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что Украина признана самым коррумпированным государством, именно поэтому «там тотальная коррупция и воровство, в том числе на уровне украинских силовиков». 

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