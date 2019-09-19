В Госдуме обвинили Украину в срыве встречи «нормандской четверки»

Украина срывает встречу «нормандской четверки»; нельзя исключать серьезного обострения ситуации на территории Донбасса в связи с позицией Киева. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Позиция Киева

Позиция Украины по «формуле Штайнмайера» подтверждает, что до саммита в «нормандском формате» нужно провести подготовительную работу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент [Владимир] Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», — заявил Пескова.

По его словам, «формула Штайнмайера» не была чем-то обусловлена, поэтому выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой».

В среду, 18 сентября, представитель Киева на заседании контактной группы в Минске отказался подписать «формулу Штайнмайера».

Срыв встречи

Как отметил депутат Дмитрий Новиков, есть все признаки того, что Украина срывает встречу в «нормандском формате». Это объективная реальность, считает политик.

«Мы видим, что Киев демонстрирует неготовность к поиску здравого решения по проблеме Донбасса, проблеме Донецкой и Луганской Народных Республик. Все, что накануне произошло, еще раз иллюстрирует это положение дел», — пояснил Дмитрий Новиков.

При этом ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил о существовании «формулы Зеленского», которая якобы должна прекратить гражданский конфликт в Донбассе. Одна из главных составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если проблема с ситуацией на юго-востоке не будет решена в самое ближайшее время.

Дмитрий Новиков, комментируя возможность применения Киевом «радикальных мер», не исключил, что на территории Донбасса возможно обострение конфликта. К такому решению украинские власти могут прийти под воздействием различных интересов.

«Но силовое решение проблемы Донбасса, вне всякого сомнения, — абсолютно бесперспективный путь. Это только сильнее мобилизует жителей ДНР и ЛНР на защиту интересов новых государственных образований, собственных семей. Они пойдут защищать свои дома самым решительным образом. Несмотря на непризнанный характер этих республик, они получать широкую международную поддержку», — добавил Дмитрий Новиков.

По мнению депутата, в команде Владимира Зеленского достаточно четко понимают одно принципиально важное обстоятельство. Если Киев собирается управлять страной долго, они должны отвечать не столько на запросы олигархов и различных внешних сил, сколько на запросы украинского населения, которое, собственно, и привело Зеленского к власти. «Это большинство», заключил политик.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.