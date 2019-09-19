Правительство одобрило проект закона о повышении МРОТ в России

Москва, 19 сентября. Правительство РФ одобрило проект закона о повышении с 1 января следующего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%, он должен составить 12 130 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда.

Глава ведомства Максим Топилин ранее сообщал, что МРОТ затронет более трех миллионов человек и потребует от федерального и региональных бюджетов дополнительных затрат в 20,9 миллиарда рублей. На данный момент минимальный размер оплаты труда составляет 11 тысяч 280 рублей.

Кроме этого законопроекта, на заседании в четверг Кабмин одобрил также проекты о страховых тарифах на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

«32 страховых тарифа (…) (от 0,2 до 8,5%) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска», — объяснили в Минтруде.

Одобрили члены правительства также законопроекты о бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ на следующий год и плановый период 2021–2022 годов.

Ранее в Минфине сообщили, что новая система накопительных пенсий в России, при которой граждане смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, может вступить в силу с 2021 года. В настоящее время россияне пассивно участвуют в формировании своего пенсионного дохода. В министерстве планируют обсудить документ, текст которого еще не был обнародован, до конца сентября.

Тем временем Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении электронных трудовых книжек. Если нижняя палата парламента окончательно одобрит документ, инициатива вступит в силу с начала 2020 года.