Исаева рассказала о дуэте Началовой и Шепелева после смерти Фриске

Москва, 19 сентября. Бывший пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о работе певицы с телеведущим Дмитрием Шепелевым, который в свое время встречался с Жанной Фриске и стал отцом ее ребенка.

После смерти Фриске ведущий сотрудничал с Началовой в проекте «Два голоса» для СТС.

«Декабрь 2015 года, проект «Два голоса». Для Юлии Началовой серьезный проект, она — ведущая, второй ведущий — Дмитрий Шепелев. Нас просят придумать дуэт с Верочкой (дочь Началовой — прим. ФАН). Юля делает выбор в пользу знаменитой песни «А знаешь, все еще будет», — пишет Исаева в Instagram.

Пиар-менеджер отметила, что сейчас Вера Алдонина идет по стопам матери. Она уже поет на сцене и открывает фестивали. С девочкой занимаются ее бабушка и дедушка. Что касается вопроса о наследстве Началовой, то права на него получили в равных долях родители певицы и ее дочь.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.