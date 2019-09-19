Госдума ратифицировала документ об уникальном «закрытом» статусе Каспийского моря

Москва, 19 сентября. Прибрежные страны Каспийского моря договорились о совместном использовании акватории. Соответствующую Конвенцию ратифицировали на пленарном заседании Госдумы 19 сентября, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Конвенция о статусе Каспия была подписана в Актау в 2018 году и ратифицирована Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном. Сейчас ее приняла и Россия. Положения этого документа определяют, как будут сотрудничать прибрежные страны Каспийского моря в одной акватории. Так, в тексте прописаны режим судоходства, порядок коллективного использования акватории, механизм установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничение дна и недр Каспия на секторы, условия прокладки кабелей и трубопроводов.

Каждая страна получает территориальные воды в 15 морских миль шириной и рыболовную зону в 10 морских миль шириной. Впервые устанавливается ясная граница по морю, вместо прежней спорной — по берегу. Плавание в территориальных водах разрешено исключительно под флагами стран-участниц Конвенции. Объемы совместного улова страны определят вместе и распределят по национальным квотам.

Отдельно прописан порядок размещения военных объектов и баз на территории Каспийского моря. Так, все стороны обязуются не размещать «чужие» вооруженные силы на своих территориях. Военное строительство разрешено «в пределах разумной достаточности», а меры доверия в сфере военной деятельности должны вестись «в духе предсказуемости и достаточности». Страны не имеют права предоставлять свои территории другим странам для ведения военной деятельности и агрессии против соседей по Каспию. Военные корабли стран могут заходить в чужие порты только в случаях бедствий и угрожающих жизни экипажу форс-мажоров.

«Каспийское море имеет важное геополитическое, торгово-экономическое и стратегическое значение, уникальную экологическую систему. Своим исключительным расположением оно объединяет Россию, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, ратификация Конвенции о статусе Каспия расширит сотрудничество стран каспийского региона.

«Конвенция, которую сегодня ратифицировала Государственная дума, стала значительным достижением дипломатии и подтверждением дружественных отношений наших стран, — считает Володин. — Документ подтверждает использование территории моря в мирных целях, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории, а также устанавливает основной принцип совместной деятельности на Каспии — расширение взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах».

К подписанию и ратификации Конвенции заинтересованные государства шли около 20 лет кропотливой работы, отметил Володин.

«Прибрежные страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона», — подчеркнул спикер Госдумы.

Посол по особым поручениям МИД Игорь Братчиков отметил, что Конвенция отвечает стратегическим целям России на Каспийском направлении и совпадает с нашими интересами в этом макрорегионе.

«Каспийское урегулирование особенно важно сейчас, в условиях усиления турбулентности в мировой обстановке, близости Каспия к кризисным регионам и очагам нестабильности. Важно, что государства Каспийского региона продемонстрировали свою возможность решать сложные задачи без навязывания «рецептов» со стороны», — сказал он.

Игорь Братчиков отметил, что это уникальный случай, когда для Каспийского моря создается особый индивидуальный правовой режим, который будет действовать исключительно там. Добавим, что некоторые правила, которые устанавливаются для взаимодействия стран Каспийского бассейна, отличаются от законодательства РФ.

Депутат Госдумы Антон Морозов заявил, что ратифицированная Конвенция поможет развитию отношений с Ираном.

«Иран — наш важный партнер на этом направлении, — отметил Морозов. — К сожалению, противостояние США и Ирана будет носить долгосрочный характер. Иран будет вынужден развивать сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Сейчас Иран испытывает санкционное давление со стороны США, его танкеры блокируются по традиционным путям поставки нефти. На побережье Каспия у Ирана пока нет достаточной инфраструктуры для поставки нефти, и я полагаю, что в перспективе Иран будет ориентироваться на Россию и соседей по Каспию в части транзита энергоресурсов».

После ратификации Конвенции Каспий получает статус «закрытого» моря, в котором не будут размещаться военные корабли других государств, не участвующих в Конвенции. В Госдуме считают, что в дальнейшем эту практику можно будет использовать для других регионов стратегического интереса России.