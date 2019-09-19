Журнал France Football учредил премию имени Льва Яшина

Париж, 19 сентября. Французский журнал France Football учредил премию имени легендарного советского вратаря Льва Яшина, которая будет вручаться лучшему голкиперу. Об этом сообщили в пресс-службе издания.

Награду будут вручать по итогам календарного года. Список претендентов на звание лучшего голкипера огласят во Франции 21 октября. Победителя определят 180 журналистов со всего мира. Награду имени Льва Яшина вручат на церемонии награждения лауреатов премии «Золотой мяч» среди мужчин и женщин, а также награды «Копа Трофи», которая вручается лучшему игроку в возрасте 21 года. Церемония состоится 2 декабря в парижском театре Шатле.

Лев Яшин родился в 1929 году. Во время спортивной карьеры он выступал за сборную СССР, а также за московский клуб «Динамо». За сборную Яшин провел 74 матча. Советский футболист стал пятикратным чемпионом СССР, а также олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года. По версии многих спортивных изданий и футбольных организаций, Яшин является лучшим вратарем XX века. Также спортсмен стал единственным голкипером, получившим «Золотой мяч» — награду, учрежденную главным редактором France Football Габриэлем Ано в 1956 году.

Лев Яшин скончался 20 марта 1990 года от рака желудка. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

В 2019 году в честь 90-летия со дня рождения легендарного вратаря футбольный клуб «Динамо» снял биографический фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Бюджет картины составил 360 миллионов рублей.