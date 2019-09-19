Сирия, 19 сентября. Курды устроили дебош в Хасаке - в массовой драке спровоцированной SDF приняла участие вся деревня. Склад оружия «Джейш аль-Изза» ликвидирован в Хаме. В атаке на позиции Корпуса стражей исламской революции в Дейр-эз-Зоре обвиняют Саудовскую Аравию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным на севере Хамы потеряли несколько военнослужащих, зачистили тайник с оружием близ города Кафр-Зета.

«Вахарид аль-Муминин»: заявила об успешном нападении на позиции сирийской армии и что ее боевиками в плен были взяты несколько военнослужащих САА.

Курды: в Хасаке арестовали семь человек после массовой драки, начавшейся во время планового рейда.

ВС Турции: на севере Алеппо обстреляли расположения курдских радикалов и провели патрулирование.

Международная коалиция: совершили боевой вылет в Дейр-эз-Зоре, сбросили бомбу на двух неизвестных боевиков.

Провинция Алеппо

Согласно местным источникам, турецкая армия обстреляла предполагаемые места укрытий курдских радикалов «Демократических сих Сирии» (SDF) у деревень Акиба и Сукейк в округе Шерава, а также деревни в окрестностях города Тель-Рифат, как сообщает информационный портал Yekiti Media. По данным местных окрестностях, в предместьях города упало пять снарядов, однако информации о пострадавших нет.

Портал Ugarit Post, сообщает, что турецкая армия патрулирует магистраль М-5, которая связывает провинции Алеппо и Дамаск. Патруль, по сообщению местных, двигался на юг в сопровождении отрядов боевиков «умеренной оппозиции» в сторону города Баркум, прежде чем вернуться к турецкому наблюдательному пункты. Турки провели несколько патрулей у магистрали «Алеппо – Дамаск» в начале этого месяца в том же месте и установили заграждение на несколько часов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что правительственные силы провели обыски в поселке Ат-Тебни в связи с участившимися вылазками боевиков «Исламского государства»1 на позиции САА, как передает информагентство Deir Ezzor 24.

Источник также сообщил, что самолет международной коалиции сбросил снаряд на двух человек в городе Аль-Бусейра к востоку от столицы города Дейр-эз-Зор, которые ехали на мотоцикле. Как указывает источник, опираясь на рассказы очевидцев, авиаудар был нанесен по двум мужчинам в масках, которые ехали на мотоцикле. Оба неизвестных скончались на месте. Курдские активисты также предположили, что самолет, который выполнял операцию, принадлежал международной коалиции, выполнял операцию по ликвидации элементов «спящих ячеек ИГИЛ1.

Источники газеты Independent сообщают, что авианалет на иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции совершили саудовские истребители. По словам анонимного источника, саудовские истребители атаковали объекты и позиции иранских ополченцев в районе города Абу-Кемаль в ответ на недавнюю атаку на объекты нефтяной госкомпании Saudi Aramco, в которой власти Саудовской Аравии обвиняют Иран. Источник также указал, что международная коалиция также может быть причастна к авиаудару, так как в настоящее время ведет борьбу не только против боевиков «Исламского государства», но и против различных иракских и иранских ополченцев, действующих в Сирии, Ираке и других странах.

Провинция Хама

Источники оппозиции сообщают, что боевикам «Вахарид аль-Муминин» удалось взять в плен нескольких солдат САА в районе поселка Аль-Хакура на равнине Аль-Габ, как передает портал Step News Agency. Данная информация пока не подтверждена официальными СМИ и нуждается в проверке.

Подразделение Сирийской арабской армии во время прочесывания недавно освобожденных деревень и городов в северных районах провинции обнаружили артиллерию и брошенные боеприпасы боевиков. Как сообщает корреспондент портала SANA, что в ходе операций по расчистке районов, освобожденных от терроризма с целью защиты жизни мирных жителей и безопасного возвращения их в свои деревни и дома в районе города Кафр-Зета, был обнаружен тайник, из которого изъяли семь минометов, ящики минометных и противотанковых снарядов. Раньше арсенал принадлежал группировке «Джейш аль-Изза».

По информации портала Al Mayadeen, на севере Хамы в свои дома уже вернулись две тысячи семей, которые были вынуждены покинуть зоны боевых действий провинции во время проведения операции сирийской армии.

Провинция Хасака

Боевики SDF арестовали ряд мирных жителей в деревне Шармух и в городе Тель-Хармис, как передает новостной портал Alk Habour 21. Жители дали отпор курдским радикалам, когда они проникли в дом некоего Шалан аль-Ганнама и попытались заключить под стражу его жену. Так как в исламе строжайше запрещено прикасаться к чужой жене, глава семьи завязал драку, ему на помощь пришли соседи. Массовая драка дошла до того, что SDF были вынуждены брать деревню штурмом. Были заключены под стражу семь жителей. Семья Аль-Ганнам в свою очередь устроила собрание старейшин племени, на котором осудила курдов и потребовали у SDF освободить заключенных и прекратить провоцировать арабские племена.

Два мирных жителя к востоку от города Хасака получили серьезные ранения в результате взрыва противопехотной мины, как передает портал Euphrates News Network.

1 Организация запрещена на территории РФ.