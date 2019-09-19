Москва, 19 сентября. Россия и Египет в случае переговоров на саммите «Россия — Африка» могут обсудить вопрос возобновления авиасообщения между странами. Об этом заявил председатель комитета по международным делам Палаты представителей Египта Карим Дарвиш.

Он отметил, что тема авиасообщения является вопросом двусторонних отношений Москвы и Каира.

«Уверен, что если будут двусторонние переговоры между странами, это будет на повестке дня», — сказал Дарвиш в комментарии РИА Новости.

По его словам, Египет делает «все возможное», чтобы возобновить рейсы между странами. Он подчеркнул, что Каир «не пожалеет усилий», чтобы убедиться в соблюдении всех необходимых требований. Дарвиш выразил надежду, что воздушное сообщение между Россией и Египтом будет восстановлено.

«Мы со своей стороны делаем все возможное. Мы надеемся, что российские власти дадут разрешение скоро», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита G20 в японской Осаке заявил о планах вывести отношения двух стран на новый уровень.

Напомним, авиарейсы между Россией и Египтом были приостановлены в ноябре 2015 году после крушения российского самолета над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение, однако чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не выполняются.