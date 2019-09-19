Репродуктолог объяснила, могла ли процедура ЭКО повлиять на развитие рака у Заворотнюк

Москва, 19 сентября. Информация о развитии последней стадии рака головного мозга у российского актрисы Анастасии Заворотнюк из-за ЭКО может не соответствовать действительности, заявила кандидат медицинских наук, врач гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, директор Центра репродукции и генетики «Фертимед» Маргарита Аншина.

Врач рассказала, что процедура ЭКО включает в себя стимуляцию яичников, однако опухоль не может развиться сразу после вмешательства. По словам Аншиной, у многих людей само слово «стимуляция» уже как-то связано с развитием онкологического заболевания. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Дело в том, что во время беременности могут прогрессировать тяжелые соматические заболевания, как, например, онкология, диабет, болезни щитовидной железы, надпочечников», — поделилась специалист.

Аншина также подчеркнула, что необратимые процессы начали протекать в организме Заворотнюк еще во время беременности. Звезда сериала «Моя прекрасная няня», скорее всего, в течение длительного времени не обращала внимания на симптомы, а на четвертой стадии справиться с болезнью уже практически невозможно.

Напомним, Заворотнюк незадолго до появления сообщений о последней стадии рака призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.

Ранее сообщалось, что артистку перевели из реанимации в обычную палату. По последней информации, у врачей получилось вывести артистку из критического состояния. Кроме того, они смогли уменьшить отек мозга.