Цыганка обокрала в Москве телеведущую, пообещав снять порчу с матери

Москва, 19 сентября. Актриса и телеведущая Татьяна Высоцкая стала жертвой цыганки-гипнотизерши — девушка отдала незнакомой женщине дорогое кольцо. Инцидент произошел в российской столице.

Телеведущая сообщила сотрудникам полиции, что в понедельник днем она, прогуливаясь по проспекту Мира в Москве, была загипнотизирована и обкрадена. Как утверждает 34-летняя знаменитость, к ней подошла цыганка и стала говорить о сглазе и порче, которую кто-то навел на ее мать.

«Встревоженная телеведущая ввязалась в разговор, желая помочь своей матери и снять сглаз, однако не заметила, как попала под гипноз и самостоятельно отдала мошеннице свое кольцо», — приводит KP.RU слова источника в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, разыскивают неизвестную женщину и похищенное у актрисы кольцо.