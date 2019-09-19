Бывшую жену Аршавина застукали целующейся с солистом «Иванушек»

Москва, 19 сентября. Телеведущую Юлию Барановскую застали за поцелуем с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко в московском караоке-клубе. Появилось видео, на котором запечатлена целующаяся пара.

Слухи о романе Барановской и Туриченко появились еще в 2017 году, пара тщательно скрывает свои отношения. Однако опубликованное видео подтвердило все домыслы поклонников телеведущей о ее романе с солистом группы «Иванушки International», Барановскую застукали целующейся с солистом «Иванушек».

Портал Super показал кадры с вечеринки, посвященной дню рождения известного продюсера Артема Сорокина. На видео видно, что пара, не скрывая своих отношений, целуется на виду у публики.

При этом директор Барановской Элина Калинина опровергла информацию о романе артистку с Туриченко.

«Это ложная информация. У них исключительно дружеские отношения», – заявила директор Барановской корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Отметим, что Барановская и Туриченко вместе появлялись на светских мероприятиях, но отношения не афишировали. Кроме того, телеведущая была гостей на дне рождения Туриченко. Однако ранее Барановскую заподозрили в тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым. Поводом для слухов стало совместное путешествие в Камбоджу. Телеведущая развеяла слухи о свадьбе.

Напомним, Барановская долгое время была гражданской женой футболиста Андрея Аршавина. У пары есть трое детей. Шесть лет назад Барановская и Аршавин разошлись.