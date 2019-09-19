Стало известно, почему американский военный корабль не зашел в грузинский «Поти»

Тбилиси, 19 сентября. Стало известно, почему высокоскоростной корабль ВМС США «Юма» не смог войти в грузинский порт «Поти». В правительстве Грузии все валят на «технические причины», но грузинская оппозиция бьет тревогу и заявляет о «сходе страны с западной орбиты» и «пророссийской политики» Тбилиси.

По словам и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд заявила, «Юма» не смогла зайти в «Поти», потому что порт был занят коммерческим судном. Именно поэтому судно «продолжило путь по запланированному графику». Руд также уточнила, что в грузинском порту корабль должен был пополнить запасы.

Эту же версию представили местным СМИ и источники в правительстве Грузии. По их словам, визит «Юмы» носил именно технический, а не официальный характер. Но в тот момент, когда корабль должен был зайти в порт, там загружали контейнеровоз.

Однако, как отмечает газета «Взгляд», такие заявления не помешали бывшему министру по европейской и евроатлантической интеграции Георгию Барамидзе (один из лидеров саакашвилевской партии «Единое национальное движение») объявить, что «Юма» не вошла в «Поти» из-за того, что «Грузия при нынешних властях целенаправленно дистанцируется от западной орбиты» и проводит «пророссийскую политику».

Тот факт, что «Юма» продолжила свой путь и не вошла в грузинский порт, Барамидзе считает «беспрецедентным и крайне возмутительным фактом». Кроме того, он с негодованием указал на то, что ни премьер Грузии, ни министр обороны не дали никаких официальных комментариев на этот счет.