Москва, 19 сентября. Эксперты НАТО опубликовали статью о проблемах морской безопасности, в которой говорится о несуществующем «море Азимова».

18 сентября на сайте НАТО была опубликована статья, автором которой является эксперт Пол Бекли. Публикация была посвящена вопросам свободы судоходства. В статье говорилось о недавних событиях в Персидском заливе, а также о неком «море Азимова».

По словам Бекли, для обеспечения свободы судоходства необходимо поддерживать военную мощь НАТО о чем свидетельствуют события в Персидском заливе и несуществующем «море Азимова» (Sea of Asimov). При этом в тексте не было пояснений, где именно находится «море Азимова».

19 сентября автор статьи внес правки, изменив «море Азимова» на Азовское море.

«Недавние события в Персидском заливе и Азовском море продемонстрировали необходимость военно-морской мощи, а также необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины», — говорится в исправленной версии статьи.

Автор стать имел в виду украинскую провокацию, которую Киев устроил 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, когда два артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу РФ.

Украинские катера совершали опасные маневры, а их экипажи отказывались выполнять законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее украинские военные катера и члены их экипажей были задержаны.

Сотрудники ФСБ задержали 24 украинских военных. В сентябре 2019 года они вернулись на Украину в рамках взаимного освобождения осужденных и задержанных лиц.