ЕС получил от властей Британии документы по Brexit

Брюссель, 19 сентября. Европейский союз получил от британских властей документы, в которых, предположительно, содержатся предложения Лондона по Brexit. Об этом рассказала представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я могу подтвердить, что мы получили документы от Великобритании и будем изучать их. Сегодня и завтра у нас пройдут технические дискуссии», — уточнила она.

Напомним, Brexit должен был состояться 29 марта нынешнего года, спустя два года после подачи письменного уведомления о выходе из ЕС. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которое было достигнуто между Брюсселем и правительством Терезы Мэй.

В итоге Евросоюз согласился перенести его сначала на апрель или май, затем — на 31 октября. Мэй покинула пост премьера Великобритании, не сумев вывести Лондон из тупиковой ситуации с соглашением.

Как отметил на прошлой неделе глава Европарламента Давид Сассоли, орган будет не против новой отсрочки по Brexit, если она будет предоставлена, к примеру, во избежание «жесткого» выхода страны из Евросоюза.

Ранее торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов заявил, что выход Соединенного Королевства из ЕС может стать импульсом к развитию торговых отношений между Москвой и Лондоном. Эксперт напомнил также о росте товарооборота между РФ и Британией — за первое полугодие этого года показатели увеличились на 7,7%.