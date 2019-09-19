Плачущая кристаллами девушка в Армении поставила в тупик врачей

Ереван, 19 сентября. Девушка в Армении поставила в тупик местных врачей, поскольку каждый день у ее глазу образуются непонятные кристаллы. По словам 22-летней Сатеник Казарян, процесс извлечения кристаллов из глаза крайне болезненный. За день их может образоваться около 30 штук.

«Я ходила к стоматологу. Кажется, эта пыль попала в глаз. Мне было больно, пошли к офтальмологу и у меня из глаза достали несколько кристаллов. Сейчас каждый мой день превратился в ад», — пояснила Казарян корреспонденту телеканала «МИР 24».

Девушка обращалась к разным врачам и даже общалась с главным советником министерства здравоохранения Армении, но пока что никто не смог поставить ей точный диагноз. Впрочем, данный медицинский случай, пусть и остается крайне редким, вряд ли является уникальным. Так, например, известно, что похожим недугом страдала учительница в Бразилии и девушка из Ливана, которые тоже плакали кристаллами.

Согласно предварительным данным, речь может идти о цистинозе. Так называется врожденное нарушение метаболизма аминокислот, при котором в организме человека откладываются кристаллы цистина.

Ранее сообщалось о мальчике в Индии, у которого врачи удалили из ротовой полости опухоль, содержащую 526 мелких, рудиментарных зубов. У каждого из них были корень, коронка и эмаль. Теперь у мальчика 21 зуб, что нормально для его возраста, однако к 16 годам ему потребуются зубные импланты.