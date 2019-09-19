Россияне назвали цены на бензин причиной отказа от частого использования авто

Москва, 19 сентября. Почти половина россиян считает, что цены на бензин вынуждают реже пользоваться автомобилями. Соответствующие данные опроса приводит ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения в преддверии Всемирного дня без автомобиля узнал у жителей страны, как часто они используют автомобиль.

«Рассуждая о возможных причинах отказа от частого использования автомобиля, россияне ставят на первое место экономические факторы», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Отмечается, что 47% опрошенных назвали причиной отказа от частого использования авто высокую стоимость бензина. Еще 16% опрошенных отметили дорогое обслуживание авто и его страхование. Финансовые трудности и попытки сэкономить средства стали причиной отказа от частого использования авто для 15% респондентов. Также опрошенные отметили большую загруженность дорог, необходимость заботы об окружающей среде и плохое состояние дорог.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что практически две трети граждан РФ считают, что на сегодняшний день лучше сберегать денежные средства, чем тратить их.