Стало известно место похорон бывшего игрока «Зенита» Риксена

Москва, 19 сентября. Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен будет похоронен в Шотландии. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, близкого к семье скончавшегося, точная дата будет определена позднее. Ожидается, что церемонию посетят около тысячи человек.

Напомним, Риксен скончался на 43-м году жизни в среду утром в шотландском хосписе St. Andrew’s, где последнее время находился бывший футболист, страдавший боковым амиотрофическим склерозом.

В бытность футболистом Риксен шесть лет провел в шотландском «Рейнджерс», в составе которого дважды выигрывал местный чемпионат. Затем футболист перешел в «Зенит», где играл с 2006 по 2009 год. За петербуржцев Риксен выиграл чемпионат России и Кубок УЕФА. На счету Риксена также 12 матчей за сборную Голландии. О тяжелом диагнозе футболист узнал в октябре 2013 года.