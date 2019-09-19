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Доходы пострадавших от терактов и стихийных бедствий в России освободят от НДФЛ

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Доходы пострадавших от терактов и стихийных бедствий в России освободят от НДФЛ

Госдума приняла в первом чтении проект об освобождении от НДФЛ доходов граждан, пострадавших в результате наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также терактов. Автором поправок в Налоговый кодекс РФ выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Те люди, которые пострадали в результате терактов, стихийных бедствий, получают благотворительную помощь и помощь от государства, материальную помощь от предприятий и так далее. Это оформляется как доход. И налоговые органы с этого дохода иногда требуют взыскания налогов. Чтобы устранить это противоречие, предлагается такая поправка в закон», — рассказал в беседе с ФАН депутат Евгений Федоров.

Доходы пострадавших от терактов и стихийных бедствий в России освободят от НДФЛ

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам, данная инициатива носит скорее технический характер.

Как пояснил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ был подготовлен во исполнение поручения российского лидера Владимира Путина, данного по итогам встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений.

Председатель Госдумы обратил внимание, что в случае принятия закон будет иметь «обратную силу» и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года.

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