Астролог объяснил, почему лучше не играть свадьбу 19 сентября

Москва, 19 сентября. Текущий четверг не самый подходящий день для празднования свадьбы, поскольку дата 19.09.2019 содержит в себе три девятки. Об этом заявил астролог Дмитрий Камышов.

Как известно, зачастую пары стараются выбрать для бракосочетания красивую дату. Однако, по мнению эксперта, некоторые из них способны сыграть с влюбленными злую шутку. Ярким примером является текущий четверг.

«Сегодня неблагоприятное время для свадеб, потому что сейчас очень острая и резкая энергия — марсианская. Это вспыльчивость, гнев; для отношений это не лучшая энергия и не лучший день», — объяснил он в разговоре с Nation News.

Астролог посоветовал также перенести свидания и дипломатические переговоры на другой, более благоприятный день. 19 число, по его словам, больше подходит для споров, убеждений и «огненных речей».

«То ли дело завтра — пятница, день Венеры, очень, наоборот, подходящий для свиданий с ее мирными влияниями», — добавил он.

В целом, указал Камышов, число 9 само по себе весьма воинственное — люди, рожденные 19 числа, либо защитники и редко проявляют агрессию, либо те, кто может «вскипеть» по любому поводу. При этом их потенциал весьма велик.

«Как и Марсу, им рекомендуется работать с гневом», — заключил он.

Ранее астрологи назвали топ-5 худших жен по знакам зодиака. Речь идет о женщинах, которые не способны создать уют в семье и окружить мужа любовью и лаской. В список вошли рожденные под знаком Близнецов, Льва и Стрельцов. Эксперты считают, что дата рождения очень сильно влияет на характер человека.

Тем временем общественность продолжает обсуждать эпатажную свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Как отметил ранее генеральный директор компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов, пара не только нисколько не потратила на проведение свадебного торжества, а, скорее всего, даже неплохо заработала.