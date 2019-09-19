Навыки ведения гибридной войны Россией вызвали панику в США и странах НАТО

Умение России вести гибридные войны вызывает панику в США и странах НАТО, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не готовы к «опосредованной и гибридной» войне с Россией. Эспер в связи с этим призвал внести коррективы в планы развития министерства обороны США.

Кроме того, глава американского военного ведомства, выступая в среду на конференции ВВС США, сообщил, что в последние годы Россия эффективно продемонстрировала «ведение опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне». Примерами таких событий он считает события в Крыму и на Украине. Это связано с тем, что Россия не готова к обычной войне с США, утверждает он.

«Поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов. Это новая форма боевых действий. Во многом это то, к чему мы не готовы, и то, к чему мы должны быть готовы. Потому мы сейчас изучаем наши планы по ведению кампаний на разных театрах [боевых действий]», — сказал министр.

Эспер абсолютно объективен, когда говорит о том, что Россия за последние годы научилась вести гибридные войны, отмечает Баранец.

«Я считаю, что все эти бравые заявления Эспера о том, кто кого победит, это популистские детские игры в песочнице. Мы стали великолепными учениками США, где была зарождена теория и практика гибридных войн. Разобравшись в этом, Россия начала искать адекватные меры. Мы не могли сидеть и ждать, пока нас будут унижать. Вот это вызывает панику США и в штабах тех стран, которые входят в состав НАТО. Россия научилась вести гибридную войну, и в ней она достойно противостоит своим реальным и потенциальным противникам», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кто кого может победить, покажет только реальная война, говорит военный обозреватель «КП». Заявления о том, что США могут победить Россию в обычной войне, военный эксперт назвал «теоретическими сказками».

«Это не должно быть свойственно людям, которые находятся в центре военного управления. Это все следствие давно небитого американского гегемонизма, который проявляется на всех ступенях», – пояснил собеседник ФАН.

Гибридная война – это сочетание идеологических, экономических и военных средств давления на противника, напоминает военный эксперт.

«Во-первых, согласно теории, лидер государства должен постоянно находиться под информационными ударами (кого США считают своим противником). Так, НАТО наносит информационные удары по лидеру России Владимиру Путину. Во-вторых, происходит экономическое давление. Тут можно вспомнить санкции США против России. Недавно американский генерал сказал, что нужно продолжить экономическое давление на Россию, чтобы обрушить ее экономику. В-третьих, США постоянно оказывают давление на Россию с помощью силового фактора. В этом плане мы видим, как США вышли из ДРСМД», — прокомментировал он.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко назвал признанием реалий заявления американского генерала Джозефа Данфорда о «подорванном преимуществе НАТО». Специалист подчеркнул, что в настоящее время российская армия является одной из лучших в мире, ведь российские военные могут вести боевые действия и классическим, и гибридным способом.