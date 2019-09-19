Кокорин и Мамаев приедут на суд по УДО их друга Протасовицкого

Москва, 19 сентября. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев планируют поддержать своего друга Александра Протасовицкого в Клинцовском городском суде Брянской области, который 24 сентября рассмотрит ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила адвокат Татьяна Прилипко.

«Да, собираются приехать поддержать», — заявила Прилипко.

По данным источника в правоохранительных органах, в колонии Протасовицкий получил три дисциплинарных взыскания, поэтому руководство исправительного учреждения не планировало поддерживать ходатайство об УДО.

В свою очередь Прилипко назвала дисциплинарные взыскания надуманными, отметив, что они были получены за то, что Протасовицкий «якобы он заправлял постель в неположенное время».

«Не вижу никаких оснований, по которым суд может отказать», — добавила адвокат.

Напомним, в октябре 2018 года Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили две потасовки в центре Москвы. Позднее Пресненский суд Москвы отправил молодых людей к тюремным срокам. После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева. 17 сентября они были освобождены из-под стражи.