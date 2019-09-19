Власти ЛНР рассказали подробности взрыва моста в Луганске

Луганск, 19 сентября. Власти ЛНР прокомментировали взрыв автомобильного моста в Луганске, который произошел в результате украинской диверсии.

Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что мощность каждого из взрывных устройств составляло около 15 кг в тротиловом эквиваленте, а закладывали их явно профессионалы.

«Оперативные мероприятия продолжаются, есть определенные наработки. И можно смело говорить о том, что от наказания террористы не уйдут. На Украине поменялась власть, но методы и способы остались прежними. Это еще раз говорит о том, что никто не хочет договариваться с нами», — отметил собеседник ФАН.

Корнет подчеркнул, что пострадавший мост является важным объектом инфраструктуры и его подрыв может негативно повлиять на экономическую ситуацию в регионе. Так, например, именно через этот мост проходили подвозные пути к одному из местных хлебокомбинатов.

Ранее сообщалось о подрыве автомобильного моста в Луганске. Инцидент произошел в ночь на 19 сентября. Через этот мост помимо всего прочего осуществлялся подвоз гуманитарной помощи из России. Сорвать поставки продовольствия диверсантам все же не удалось. Местные власти перенаправили маршрут белых грузовиков до складов, и гуманитарный груз успешно был доставлен.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.