Новая пенсионная реформа произойдет в 2021 году. События дня. ФАН-ТВ

Европа устала от Киева Европа устала от Украины — такое мнение выразила президент Эстонии Крести Кальюлайд. По словам политика, Евросоюз на протяжении уже многих лет (если быть точнее — пяти) оказывает Украине помощь, однако прогресса по-прежнему не наблюдается. Главная проблема Киева, как считает эстонский лидер, в чрезмерной коррумпированности государства, олигархии. Она полагает, что в сегодняшнее незавидное положение Украина попала из-за бывшей власти. Теперь же экономику необходимо вычистить, а европейским партнерам нужно показать свою устремленность и потенциал.

Хромые Patriot Американские Patriot работают через раз. Нет, речь не о преданных родине сынах отечества, а о зенитно-ракетных комплексах, которые, кстати, защищали Саудовскую Аравию от нападений с воздуха. Но, вот незадача, атаку по нефтяным объектам королевства отразить они не сумели. Госсекретарь США Майк Помпео, видимо, пытаясь сгладить ситуацию, прокомментировал этот случай. Он заявил, что американские системы ЗРК Patriot работают с переменным успехом. Хотя тот же Помпео давеча весьма их хвалил. «Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели». Возможно, так оно и есть. Но отметим, что за российскими С-300 и С-400, которые давно стоят на охране границ Сирии, а теперь еще и Турции, таких промашек замечено не было. Примечательно, что Вашингтон обвинил в нападении Иран почти сразу после инцидента, а затем предложил Саудовской Аравии купить нефть у американцев, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Новая пенсионная реформа Новая система пенсионных накоплений заработает с 2021 года. Такие планы озвучили в Министерстве финансов. Реформа коснется накопительных пенсий. Изменения предполагают, что россияне смогут самостоятельно формировать накопительные выплаты за счет личного дохода, а государство эти выплаты будет стимулировать. Авторы инициативы уверены, что сейчас наши соотечественники никак не участвуют в формировании будущих доходов. Для внедрения нововведений в закон о негосударственном пенсионном обеспечении необходимо вносить поправки. Сейчас Минфин занимается их разработкой. Впрочем, документу еще предстоит пройти общественное обсуждение, которое продлится до конца текущего месяца.