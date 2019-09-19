Что представляет собой гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон»

Принятие на вооружение ВМФ РФ ракет «Циркон» станет серьезным вызовом для ВМС США и Великобритании, считает обозреватель Forbes. Что представляет собой новая противокорабельная ракета России — в инфографике Федерального агентства новостей.

«Циркон» или 3M22 (по классификации НАТО SS-N-33) — это сверхсовременная гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, входящая в одноименный комплекс 3К22. Ее разработкой занимаются специалисты ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

Самым главным отличием «Циркона» от предыдущих противокорабельных ракет, созданных в России и Советском Союзе, является значительно большая (до 8 Махов или 9800 км\ч) скорость полета. Этот параметр также отличает ее от противокорабельных крылатых ракет, стоящих на вооружений армий других стран.

Как сообщает разработчик, основной полет ракеты проходит на высоте от 30 до 40 километров, где сопротивление воздуха невелико, что и позволяет 3М22 разгоняться до гиперзвуковых скоростей, а также преодолевать расстояние от 400 до 600 километров. Хотя некоторые военные эксперты утверждают, что реальная дальность ракеты может быть выше — до 1000 километров.

Длина ракеты «Циркон», по данным из открытых источников, составляет 8-10 метров, вес боевой части — 300-400 кг, что меньше, чем у ракет комплекса П-800 «Оникс». Однако не стоит забывать, что за счет высокой скорости полета урон, нанесенный 3К22 при попадании в борт корабля противника, будет больше. Необходимо также отметить, что, кроме морских целей, новая гиперзвуковая ракета может использоваться и для уничтожения наземных целей.

Ракеты 3К22 могут стартовать с тех же пусковых установок (универсальные корабельные стрельбовые комплексы 3С14 (УКСК), что и противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» и «Калибр». При этом возможными носителями нового вооружения могут стать ТАРКР «Адмирал Нахимов», «Петр Великий» после модернизации, атомные эсминцы проекта 23560 «Лидер», атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», атомоходы проекта 949А «Антей», а также атомные подводные лодки пятого поколения «Хаски». Последние, к слову, будут предназначаться для ликвидации авианосных ударных групп противника.

Напомним, развертывание новейших гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» запланировано в рамках государственной программы вооружения на 2018—2027 годы.