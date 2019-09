В Госдуме возмутились песнями Queen и Элвиса Пресли в списке Минкульта для школьников

Москва, 19 сентября. Депутат Госдумы Олег Нилов назвал песни Элвиса Пресли и Фредди Меркьюри «тюремным роком» и сравнил их с «Владимирским централом». Своим мнением об этих композициях он поделился на пленарном заседании нижней палаты парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На заседании вновь вспомнили о музыкальном списке Минкультуры для школьников. Ранее ведомство опубликовало методические рекомендации по собственному проекту «Культурный норматив школьника», который направлен на развитие учеников в духовной, эстетической и художественной сферах.

Ведомство составило список произведений по литературе, изобразительному искусству, архитектуре, народной культуре, музыке, театру и кинематографу. В перечень рекомендованных музыкальных композиций помимо зарубежной и отечественной классики попали песни Элвиса Пресли (Jailhouse rock), групп The Beatles (All you need is love), Queen (Bohemian rhapsody), Pink Floyd (Money), ABBA (Dancing Queen), Nirvana (Smells like teen spirit), а также Виктора Цоя и «Кино» («Мы ждем перемен»), «Наутилуса Помпилиуса» («Скованные одной цепью»), Владимира Высоцкого («Я не люблю»), Андрея Макаревича и «Машины времени» («Солнечный остров», «Марионетки»).

Нилов возмутился песнями Queen и Элвиса Пресли в списке Минкульта.

«Вы посмотрите, что Минкульт предлагает в школах. Элвис Пресли с песней «Тюремный рок»! Да наш «Владимирский централ» — это просто цветочки, а там просто ужас!» — заявил Нилов с трибуны нижней палаты парламента.

Досталось и другому шедевру мировой рок-музыки — песне Queen «Богемская рапсодия».

«Послушайте, какие там слова: «Мама, я только что убил человека, приставил пистолет к его голове». А еще в этом списке Pink Floyd и Nirvana», — добавил депутат.

В качестве альтернативы Нилов предложил включить в список «народные песни» и «песни братских народов».

«Чтобы не Pink Floyd пели, а наши народные песни», — заключил парламентарий.

Напомним, Минкульт предложит школьникам участвовать в проекте добровольно и бесплатно. «Культурный норматив» будут сдавать в конце учебного года, а за успешное его прохождение — награждать знаками отличия проекта.