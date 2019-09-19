Киев, 19 сентября. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал «112. Украины». Об этом стало известно на заседании ведомства, которое транслировалось в YouTube-канале Нацсовета.

Ретранслирующим «112. Украина» каналам вынесли предупреждения. Ранее проверили пять компаний на Украине, вещающих под логотипом телеканала «112. Украина». Речь идет о ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор» и ООО «Лидер ТВ». Как уточнила заместитель председателя регулятора Ольга Герасимюк, замечания «не значат закрытие канала». Она уточнила, что пять телеканалов являются близнецами, потому что их нарушения идентичные.

Как писала «Газета.ru», Киевский шестой апелляционный суд принял решение, которое позволит отобрать лицензию у телеканала «112.Украина».

Ранее Евросоюз призвал Киев расследовать обстрел телеканала «112 Украина». Евросоюз ожидает от украинских властей проведения полноценного расследования по факту обстрела из гранатомета здания телеканала «112 Украина», заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Европейский союз ожидает, что украинские правоохранительные органы будут расследовать нападение на здание телеканала, которое произошло 13 июля 2019 года», — сказала Могерини.

Политик подчеркнула, что Европейский союз уделяет большое внимание соблюдению верховенства права и свободы прессы на Украине.

Ночью 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина» в Киеве. По данным телеканала, обстрел произошел около 03.40. Стрелявших было двое, после обстрела они скрылись. На месте происшествия нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы. В результате обстрела никто не пострадал.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Стоит отметить, что накануне происшествия «112 Украина» обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые поступали из-за намерения телеканала показать фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

Позднее обозреватель Денис Гороховский назвал гранатометный обстрел «тестом» для президента Украины Владимира Зеленского, и с этим тестом, по его мнению, президент не справился. Он перечислил шаги, которые должны были сделать в Киеве после нападения: Зеленский должен был позвонить новому главе СБУ Ивану Баканову, сотрудники спецслужбы должны были за сутки задержать преступников.

По мнению политолога, тишина в Киеве после ночного нападения на телеканал «112 Украина» свидетельствует о том, что правоохранительные органы не заинтересованы в поиске виновных.